Toronto, non solo Insigne: contatti avviati per Belotti. Le ultime (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Toronto pesca ancora in Italia: dopo il tentativo per Insigne, il club canadese ha messo nel mirino anche Belotti Non solo Lorenzo Insigne. Il Toronto pensa anche ad Andrea Belotti per rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, si sono registrati i primi contatti tra il club canadese e l’attaccante, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino. Nelle prossime settimane potrebbero esserci passi in avanti, con il Toronto disposto a offrire un maxi contratto al Gallo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilpesca ancora in Italia: dopo il tentativo per, il club canadese ha messo nel mirino ancheNonLorenzo. Ilpensa anche ad Andreaper rinforzare l’attacco. Come riportato da Gianluca Di Marzio, si sono registrati i primitra il club canadese e l’attaccante, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino. Nelle prossime settimane potrebbero esserci passi in avanti, con ildisposto a offrire un maxi contratto al Gallo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

marcoconterio : ?????? L'offerta faraonica di #TorontoFC per Lorenzo #Insigne è da record per la #MLS: tra i 9.5 e gli 11.5 milioni lo… - sechesi : Su #Insigne: non sorprende tanto l’offerta al ribasso del Napoli (ha le sue ragioni), né che possa accettare quella… - ale_rossi87 : @capuanogio Per Giovinco dalla Juve al Toronto non valeva questo discorso? Un po’ di coerenza, un minimo. Cos’è cambiato in questi anni? ?? - Cuore_Toro : #DiMarzio: Toronto, non solo Insigne, primi contatti per #Belotti - giovacerlisio : ULTIM’ORA: Non solo Insigne in MLS ma ci sono contatti anche per Belotti sempre con il Toronto -