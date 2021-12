Torna Eros Ramazzotti nel 2022, album e tour in arrivo (Di martedì 28 dicembre 2021) Eros Ramazzotti nel 2022 tornerà sulle scene con tante novità. All’orizzonte c’è un nuovo progetto discografico di inediti, al quale l’artista ha lavorato negli sorsi anni, e un tour di concerti ancora da annunciare. Il 2022 sarà ufficialmente l’anno del ritorno di Eros Ramazzotti. Lo ha svelato lo stesso artista alla Vigilia di Natale con un video pubblicato sui social, confermando ai suoi sostenitori che non dovranno attendere ancora molto per riascoltarlo in radio e dal vivo. “Finalmente torneremo insieme ha scritto”, rompendo il silenzio sul suo ritorno. Il nuovo album, in lavorazione ormai da tempo, verrà pubblicato nel corso del prossimo anno. Il disco è quello che segue il successo di Vita Ce N’è, il precedente dio di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)neltornerà sulle scene con tante novità. All’orizzonte c’è un nuovo progetto discografico di inediti, al quale l’artista ha lavorato negli sorsi anni, e undi concerti ancora da annunciare. Ilsarà ufficialmente l’anno del ritorno di. Lo ha svelato lo stesso artista alla Vigilia di Natale con un video pubblicato sui social, confermando ai suoi sostenitori che non dovranno attendere ancora molto per riascoltarlo in radio e dal vivo. “Finalmente torneremo insieme ha scritto”, rompendo il silenzio sul suo ritorno. Il nuovo, in lavorazione ormai da tempo, verrà pubblicato nel corso del prossimo anno. Il disco è quello che segue il successo di Vita Ce N’è, il precedente dio di ...

