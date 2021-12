Torino, per Rincon spunta l’ipotesi ritorno a Genova (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Torino potrebbe cedere Rincon in questo mercato invernale: non solo estero, ma spunta anche l’ipotesi ritorno al Genoa per El General Il Torino lavora alle uscite e tra queste potrebbe esserci anche Tomas Rincon. Il venezuelano dei granata, oltre alle offerte dall’estero, avrebbe anche un paio di avance dall’Italia. Secondo La Stampa, ci sarebbe anche l’ipotesi di un ritorno al Genoa. Squadra che ha bisogno di innesti per provare la cavalcata salvezza. Le altre ipotesi sarebbero Getafe e Internacional, oltre al Parma in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilpotrebbe cederein questo mercato invernale: non solo estero, maancheal Genoa per El General Illavora alle uscite e tra queste potrebbe esserci anche Tomas. Il venezuelano dei granata, oltre alle offerte dall’estero, avrebbe anche un paio di avance dall’Italia. Secondo La Stampa, ci sarebbe anchedi unal Genoa. Squadra che ha bisogno di innesti per provare la cavalcata salvezza. Le altre ipotesi sarebbero Getafe e Internacional, oltre al Parma in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : Non riusciva a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, detenuto alle Vallette… - NicolaPorro : ?? Tutto nudo, il marocchino si scaglia sugli agenti armato di coltello. E per fermarlo... (VIDEO) ???? - SkyTG24 : #Torino: ruba elettricità per coltivare marijuana in cantina, arrestato - DavideOberta : Il Female Red Tantra Massage da massaggiatore Davide a Torino, per donne a tuo domicilio ha una durata di 90 min… - calciomercatoit : ????Il #Toronto starebbe preparando una super offerta anche per #Belotti?? -