Torino | partorisce durante intervento al cervello | mamma e bimba stanno bene

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una improvvisa lesione cerebrale rischiava di mettere in pericolo la vita di una donna di 33 anni e della bambina che portava in grembo ma, grazie a unneurochirurgico d'urgenza combinato ...

Dopo la prima assistenza in sala operatoria, la bambina è stata trasportata presso la terapia intensiva neonatale universitaria dell'ospedale Sant'Anna di, dove il papà ha già potuto ...La neonata è stata affidata alle cure dei neonatologi e, dopo le prime cure in sala,è stata trasportata presso la terapia intensiva neonatale universitaria dell'ospedale Sant'Anna di, dove ha ...La donna, 33enne, ha avuto una lesione cerebrale. Sottoposta a intervento neurochirurgico e in contemporanea fatta partorire d'urgenza ...Una improvvisa lesione cerebrale rischiava di mettere in pericolo la vita di una donna di 33 anni e della bambina che portava in grembo ma, grazie a un intervento neurochirurgico d’urgenza combinato a ...