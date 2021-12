Torino, Lo Russo: “Condizione epidemiologica critica”. Poi l’appello: “Cittadini siano responsabili a Capodanno” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Siamo in una Condizione epidemiologica troppo critica per la città e siamo costretti in raccordo con Questura e Prefettura a dare una mano per evitare occasioni di assembramento. Faccio un appello ai Cittadini di aiutare le forze dell’ordine nella notte di Capodanno e di essere responsabili”. Così Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, sulla decisione di non fare eventi nell’ultima notte dell’anno. “Spero che possa essere un 2022 di ripartenza per l’economia, il lavoro e le emergenze sociali, sarà per la nostra amministrazione molto importante”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) “Siamo in unatroppoper la città e siamo costretti in raccordo con Questura e Prefettura a dare una mano per evitare occasioni di assembramento. Faccio un appello aidi aiutare le forze dell’ordine nella notte die di essere”. Così Stefano Lo, sindaco di, sulla decisione di non fare eventi nell’ultima notte dell’anno. “Spero che possa essere un 2022 di ripartenza per l’economia, il lavoro e le emergenze sociali, sarà per la nostra amministrazione molto importante”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

