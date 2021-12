Torino | intervento al cervello durante un parto cesareo | salve madre e figlia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Una improvvisa lesione cerebrale rischiava di mettere in pericolo la vita di una donna di 33 anni e della bambina che portava in grembo ma, grazie a unneurochirurgico d’urgenza combinato...

Advertising

MonchiSon1975 : RT @MediasetTgcom24: Torino, intervento d'urgenza al cervello durante il parto: salve madre e neonata #torino - beabortolin : Fantascienza ?? - MediasetTgcom24 : Torino, intervento d'urgenza al cervello durante il parto: salve madre e neonata #torino - cittasalute_to : Durante intervento in urgenza di neurochirurgia una donna viene fatta partorire, grazie ad un intervento combinato… - Radio1Rai : ??Intervento urgente per una lesione cerebrale all'ospedale #Molinette di #Torino durante un cesareo su una donna di… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino intervento

Accade aall'ospedale Molinette: grazie all', combinato al parto cesareo, madre e figlia stanno bene. Il lavoro di coordinazione tra neurochirurghi, anestesisti, ginecologi, ...I medici dell'ospedale Molinette dihanno allora deciso unneurochirurgico d'urgenza combinato al parto cesareo. Grazie alla delicata operazione, madre e figlia stanno bene e hanno ...Una ragazza di 33 anni incinta rischiava di perdere la vita per via di un'improvvisa lesione cerebrale, ma è stata salvata, lei e la bambina che portava in grembo, grazie ad un ...L’eccezionale doppio intervento alle Molinette: operazione neurochirurgica e parto cesareo per salvare la piccola che la donna portava in grembo ...