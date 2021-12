Torino. In azione municipale e pompieri per un presunto suicidio nel Po (Di martedì 28 dicembre 2021) Lunedì sera, attorno alle 21.00, un automobilista ha fermato una pattuglia del Comando Territoriale VIII della Polizia municipale in transito in corso Bramante per segnalare che poco prima aveva visto un uomo sulla sponda del fiume Po, vicino al Ponte Balbis, che sembrava intenzionato a compiere un gesto estremo. Gli agenti, non potendo escludere le intenzioni anticonservative dell’uomo, si sono subito recati sul posto per una prima ispezione e, non trovando nessuno, hanno immediatamente attivato i Vigili del Fuoco che in poco tempo hanno calato dai Murazzi i gommoni per scandagliare l’intero tratto d’acqua e gli argini del fiume fino al ponte Balbis. Le ricerche, protratte a lungo in condizioni di visibilità scarsa a causa dell’oscurità, hanno dato esito negativo. Attorno alle 22.00, un altro allarme per un forte odore di gas in corso Cincinnato all’intersezione ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 dicembre 2021) Lunedì sera, attorno alle 21.00, un automobilista ha fermato una pattuglia del Comando Territoriale VIII della Poliziain transito in corso Bramante per segnalare che poco prima aveva visto un uomo sulla sponda del fiume Po, vicino al Ponte Balbis, che sembrava intenzionato a compiere un gesto estremo. Gli agenti, non potendo escludere le intenzioni anticonservative dell’uomo, si sono subito recati sul posto per una prima ispezione e, non trovando nessuno, hanno immediatamente attivato i Vigili del Fuoco che in poco tempo hanno calato dai Murazzi i gommoni per scandagliare l’intero tratto d’acqua e gli argini del fiume fino al ponte Balbis. Le ricerche, protratte a lungo in condizioni di visibilità scarsa a causa dell’oscurità, hanno dato esito negativo. Attorno alle 22.00, un altro allarme per un forte odore di gas in corso Cincinnato all’intersezione ...

