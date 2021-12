Torino | è caccia al terzino | due possibili nomi dalla Serie A

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ore caldissime in casa, il ds Vagnati è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Juric. Il tecnico croato ha chiesto almeno due terzini. Vagnati sul suo taccuino ha due sue ex conoscenze Mohamed Fares e Manuel Lazzari. Manuel Lazzari difensore LazioIl ds ex-Spal ha infatti per ilalgerino una grande stima, lo aveva avuto anche alla Spal e lo vorrebbe avere come giocatore anche nella società granata.. Stesso discorso per Lazzari in uscitaLazio dove sta trovando pochissimo spazio con l’arrivo di Sarri. Mentre per Fares si potrebbe facilmente arrivare ad un accordo già a gennaio, per Lazzari invece se ne parlerà a giugno, a meno che la Lazio non apra al prestito già a gennaio.