Toni Storm | ”Ecco come ho reagito alla chiamata del Main Roster”

(Di martedì 28 dicembre 2021)è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda la divisione femminile di SmackDown. Sin dal suo arrivo, l’ex NXT UK Women’s Champion si è ritagliata uno spazio importante nello show blu arrivando ad affrontare la campionessa Charlotte Flair per il titolo. Di recente, ai microfoni dell’Out of Character Podcast with Ryan Satin, laha parlato del suo passaggio da NXT al. “La mia vita è cambiata” Laha raccontato di essere stata colta totalmente di sorpresa quando ha ricevuto lache le ha stravolto la carriera. “Ho ricevuto laper alcuni dark match ma non ci ho sperato più di tanto, non volevo esaltarmi troppo per non darmi false speranze. Ho dato il 100% in quei dark match e dopo pochissimo ...

