Thiem | niente Australian Open | ' Sto meglio | ma ripartirò dall' Argentina'

SuperTennisTv : Slitta il momento del rientro per @ThiemDomi: niente #ATPCup (l'Austria è nel girone dell'Italia) e #ATP 250 di Syd… -

Dagli Emirati era rientrato in Austria per "un brutto raffreddore" che non gli aveva permesso di allenarsi al meglio. Oggi, Dominic ha annunciato quello che già era nell'aria: non parteciperà agli Australian Open, torneo in cui era stato finalista nel 2020: "Ciao a tutti - ha scritto sui social - , come tutti voi sapete, ho deciso di non partecipare agli Australian Open". Il 28enne austriaco è costretto a rinviare ancora il suo ritorno in campo, a causa dell'infortunio al polso che lo tormenta da mesi.