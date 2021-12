Thiago Motta, l’ossessione del panettone, delle etichette e la follia dello Spezia (Di martedì 28 dicembre 2021) Una critica allo Spezia. Thiago Motta merita la conferma per quanto fatto vedere sin qui: i numeri sono dalla sua Prendere Thiago Motta poteva essere una follia! Alzi la mano chi non ha pensato il contrario quando lo Spezia ha fatto firmare un accordo della durata di 3 anni al giovane tecnico. A distanza di 5 mesi la gioia per la firma (addirittura triennale) è andata a farsi benedire e si è scoperto anche il perché: c’era una clausola, una penale, da 400mila euro in caso di esonero per Thiago Motta nei primi mesi della stagione. E’ stato bravo il tecnico a tutelarsi e in questo modo probabilmente è riuscito a mantenere saldo il suo posto. Ma a che pro? Thiago Motta sta facendo il massimo con quello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Una critica allomerita la conferma per quanto fatto vedere sin qui: i numeri sono dalla sua Prenderepoteva essere una! Alzi la mano chi non ha pensato il contrario quando loha fatto firmare un accordo della durata di 3 anni al giovane tecnico. A distanza di 5 mesi la gioia per la firma (addirittura triennale) è andata a farsi benedire e si è scoperto anche il perché: c’era una clausola, una penale, da 400mila euro in caso di esonero pernei primi mesi della stagione. E’ stato bravo il tecnico a tutelarsi e in questo modo probabilmente è riuscito a mantenere saldo il suo posto. Ma a che pro?sta facendo il massimo con quello ...

