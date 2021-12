Theo Hernandez e il sale sulla carne da Salt Bae (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra i calciatori in vacanza a Dubai non può mancare la tradizionale cena da Salt Bae dove è "d'obbligo"... mettersi il sale in modo speciale. Anche Theo Hernandez non si è sottrato al gesto anche se pare abbia esagerato con le quantità... Leggi su itasportpress (Di martedì 28 dicembre 2021) Tra i calciatori in vacanza a Dubai non può mancare la tradizionale cena daBae dove è "d'obbligo"... mettersi ilin modo speciale. Anchenon si è sottrato al gesto anche se pare abbia esagerato con le quantità...

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez L'anno del Milan Poi gli infortuni hanno tolto punti di riferimento alla squadra " a partire da Maignan fino ad arrivare a Ibra, passando per Kjaer e Theo Hernández " con una squadra che è sembrata, qui forse per la ...

Probabili formazioni Milan - Roma: ventesima giornata Serie A 2021/2022 Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez pronti ad agire in difesa. Ibrahimovic in attacco. ROMA - Da valutare Pellegrini che spera di rientrare in tempo. Nel caso sarebbe Mkhitaryan a fargli posto a ...

Theo Hernandez imita Salt Bae: ecco il risultato VIDEO Calciomercato.com CorSport - Theo, Leao e Bennacer vogliono rimanere al Milan Theo Hernandez, Leao e Bennacer vogliono rimanere al Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che l’intenzione dei tre giocatori è quella di dare priorità ...

Milan, rinnovo ad un passo: in rossonero ancora a lungo Un calciatore del Milan sta per rinnovare il suo contratto, che lo legherà al diavolo fino al 2026: a riportarlo è Nicolò Schira ...

