The Batman: ecco il nuovo trailer per il film con Robert Pattinson (Di martedì 28 dicembre 2021) Warner Bros. ha pubblicato a sorpresa un nuovo trailer del film ‘The Batman’, vale a dire la nuova versione del Cavaliere Oscuro, quella interpretata da Robert Pattinson e con un cast che vanta, tra gli altri, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, John Turturro e Jeffrey Wright. Le immagini rivelano il complicato rapporto fra l’uomo pipistrello e Catwoman. The Batman, il film La trama è ambientata all’inizio della carriera di Bruce Wayne nei panni di Batman, quando cioè sta muovendo i primi passi come vigilante e ancora non ha perfezionato il suo stile e i suoi metodi. Questo è un problema, perché sin da subito si ritrova ad affrontare sfide enormi, rappresentate dai supercattivi Enigmista (interpretato da Paul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Warner Bros. ha pubblicato a sorpresa undel‘The’, vale a dire la nuova versione del Cavaliere Oscuro, quella interpretata dae con un cast che vanta, tra gli altri, Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, John Turturro e Jeffrey Wright. Le immagini rivelano il complicato rapporto fra l’uomo pipistrello e Catwoman. The, ilLa trama è ambientata all’inizio della carriera di Bruce Wayne nei panni di, quando cioè sta muovendo i primi passi come vigilante e ancora non ha perfezionato il suo stile e i suoi metodi. Questo è un problema, perché sin da subito si ritrova ad affrontare sfide enormi, rappresentate dai supercattivi Enigmista (interpretato da Paul ...

Advertising

Think_movies : “The Batman”: Paul Dano svela le sensazioni legate al personaggio e al costume de l’Enigmista… - Screenweek : #RobertPattinson è #TheBatman ecco il nuovo trailer! - Voto10 : The Batman: online il trailer dedicato all'Uomo Pipistrello e a Catwoman - ira_room707 : dopo la merda del batman di ben affleck sono finalmente eccitata per un film di batman!!! Speriamo bene =_= THE BAT… - Lady_Pirate : RT @Matioski: Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme al signor Giacomo e Laurynn, parleremo di: - The Batman: il nuovo trailer! Top o flop?… -