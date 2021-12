Terremoto 1908, storia del “miracolato” Cicciareddu: il bimbo di 4 anni estratto vivo dalle macerie a Reggio (Di martedì 28 dicembre 2021) Riproponiamo un articolo di Anna Mallamo tratto dall'inserto speciale pubblicato dalla Gazzetta del Sud il 28 dicembre 2008, in occasione del centenario del Terremoto del 1908 di Messina e Reggio Calabria... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 dicembre 2021) Riproponiamo un articolo di Anna Mallamo tratto dall'inserto speciale pubblicato dalla Gazzetta del Sud il 28 dicembre 2008, in occasione del centenario deldeldi Messina eCalabria...

Advertising

DPCgov : #28dicembre 1908, #terremoto calabro-siciliano. Le città di #Messina e #ReggioCalabria furono distrutte da una deva… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #28dicembre 1908 un terremoto si abbatte sullo stretto. Lo tsunami successivo peggiora i danni a… - cocchi2a : RT @nino_pitrone: #28Dicembre è rimasto nel tempo, a #Messina e #ReggioCalabria, come #SinonimoDiCatastrofe. Nel 1908 IL TERREMOTO ed il MA… - cinzia_pietro : RT @liber13daniele: @OfficialTozzi Mah, io penserei a mettere in sicurezza antisismica tutti gli edifici, pubblici e privati, di una zona,… - HGWXX_7sl : RT @OfficialTozzi: Tecnicamente forse si potrebbe fare, ma in questo contesto, nel giorno del terremoto del 1908, non sarà il caso di risis… -