Tennis | Riccardo Piatti | “Jannik Sinner ha imparato molto dal 2021 e ora è pronto per un anno da protagonista”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 dicembre 2021) Da qualche oraè sbarcato in Australia e ha dato ufficialmente il via alla sua prima fase della stagione 2022. Lo slam di Melbourne inizia a farsi sempre più vicino all’orizzonte e, per ilta di San Candido, si apre una fase di capitale importanza per la propria annata. La ATP Cup, quindi un Australian Open da vivere da, due appuntamenti nei quali mettere in mostra quantonegli ultimi 12 mesi e dimostrare di essere ormai una certezza di questo sport. Occasione perfetta, dunque, per fare il punto della situazione assieme al suo coach, che ha analizzato questo primo scorcio di 2022 in una intervista rilasciata a Super. Per prima cosa ha tratteggiato le linee guida per il suo assistito. ...