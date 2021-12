Tennis, dalla Serbia: Novak Djokovic salta l’ATP Cup ma è fiducioso di poter giocare gli Australian Open (Di martedì 28 dicembre 2021) A tre giorni dall’inizio dell’ATP Cup e a tre settimane dai primi incontri del tabellone principale degli Australian Open 2022, emergono indiscrezioni importanti dalla Serbia a proposito della situazione di Novak Djokovic. Il n.1 ATP, che si sta allenando in queste settimane a Belgrado, sarebbe infatti pronto a partire in direzione Australia. La stampa serba ritiene che Nole non giocherà l’ATP Cup (anche se Tennis Australia ha comunicato di non aver avuto ancora la conferma del suo ritiro) e che quindi continuerà ad allenarsi a Belgrado nei prossimi giorni, rimanendo però fiducioso di poter giocare il primo Slam della stagione grazie ad un’eccezione medica. Ricordiamo che, per sbarcare ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) A tre giorni dall’inizio delCup e a tre settimane dai primi incontri del tabellone principale degli2022, emergono indiscrezioni importantia proposito della situazione di. Il n.1 ATP, che si sta allenando in queste settimane a Belgrado, sarebbe infatti pronto a partire in direzione Australia. La stampa serba ritiene che Nole non giocheràCup (anche seAustralia ha comunicato di non aver avuto ancora la conferma del suo ritiro) e che quindi continuerà ad allenarsi a Belgrado nei prossimi giorni, rimanendo peròdiil primo Slam della stagione grazie ad un’eccezione medica. Ricordiamo che, per sbarcare ...

