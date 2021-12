Tennis | Australian Open | forfait di Thiem

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - Domicha datoper l', al via il prossimo 17 gennaio e torneo dove è stato finalista nel 2020. Lo ha annunciato lo stesso 28enne austriaco sui suoi profili social. "Ciao a tutti, come tutti voi sapete, ho deciso di rientrare a casa in Austria per recuperare dopo le dure sessioni di allenamento a Dubai. Io ora sto bene, mi sento in ottime condizioni e riesco ad allenarmi normalmente ad una buona intensità. Dopo queste breve vacanze io ed il mio team abbiamo decido di riformulare il calendario: inizierò la stagione in Sud America, nel Cordobain Argentina, verso la fine di Gennaio. Cosi annuncio che non parteciperò agli, una città ed un torneo che amo e dove ho grandi ricordi di bei match. Mi ...

...accusatoAustralia di aver imposto una sorta di ricatto vincolando la partecipazione al torneo alla vaccinazione, e che per questo molto probabilmente suo figlio avrebbe saltato l'...Dominic Thiem , che aveva già annunciato il suo forfait per l'Atp Cup, con un comunicato sui social ha fatto sapere che non parteciperà nemmeno agliOpen in programma dal 17 al 30 gennaio. L'austriaco, che non gioca dallo scorso 22 giugno, ma tornerà in campo direttamente al Cordoba Open in Argentina. ' Mi mancheranno i tifosi ...Ancora problemi al polso, possibile rientro a fine gennaio a Cordoba MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Niente Australian Open per Dominic Thiem. Il 28enne austriaco è costretto a rinviare ...Niente Australian Open per Dominic Thiem. Il 28enne austriaco è costretto a rinviare ancora il suo ritorno in campo, a causa dell'infortunio al polso che lo tormenta da mesi. Thiem non gioca dal ...