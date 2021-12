Tempesta d'amore, anticipazioni 28 dicembre: André perderà il lavoro? (Di martedì 28 dicembre 2021) A Tempesta d'amore, nel corso della puntata di oggi, martedì 28 dicembre, ci si soffermerà soprattutto su Vanessa e l'imminente spot che le ha chiesto di girare con lui Georg Fichtl. La ragazza, come segnalano le anticipazioni della soap opera tedesca, sarà molto emozionata e inizierà a sentirsi attratta dall'affascinante atleta. Intanto, dopo aver speso tempo ed energie per salvare Chantal dal macello e rendere felice la Sonnbichler, Max si renderà conto con fastidio e disappunto che la giovane è molto presa dal nuovo arrivato e dalla pubblicità che si appresta a realizzare con lui. Poco dopo, il personal trainer scoprirà che la nipote di Alfons, durante lo spot, dovrà baciare Georg e questa notizia lo destabilizzerà completamente in quanto penserà che Vanessa possa essere costretta a fare qualcosa che non vuole ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 dicembre 2021) Ad', nel corso della puntata di oggi, martedì 28, ci si soffermerà soprattutto su Vanessa e l'imminente spot che le ha chiesto di girare con lui Georg Fichtl. La ragazza, come segnalano ledella soap opera tedesca, sarà molto emozionata e inizierà a sentirsi attratta dall'affascinante atleta. Intanto, dopo aver speso tempo ed energie per salvare Chantal dal macello e rendere felice la Sonnbichler, Max si renderà conto con fastidio e disappunto che la giovane è molto presa dal nuovo arrivato e dalla pubblicità che si appresta a realizzare con lui. Poco dopo, il personal trainer scoprirà che la nipote di Alfons, durante lo spot, dovrà baciare Georg e questa notizia lo destabilizzerà completamente in quanto penserà che Vanessa possa essere costretta a fare qualcosa che non vuole ...

