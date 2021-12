"Tecnicamente impossibile". Quirinale, il cavillo che stravolge la corsa al Quirinale: perché non si può votare in primavera (Di martedì 28 dicembre 2021) Pur volendo, non sarà Tecnicamente possibile votare anticipatamente la prossima primavera, subito dopo l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. La bomba arriva da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it scrive che “chi teme o spera nelle elezioni dopo la partita del Quirinale sta facendo i conti senza l'oste. In particolare è l'ipotesi Mario Draghi al Colle a far temere (o sperare) le urne)”. “Ma non sarebbe comunque così - ha aggiunto Maggi - almeno non prima di settembre-ottobre, proprio perché Tecnicamente non è possibile votare in primavera. Una variabile fondamentale nessuno sta valutando in queste fasi concitate di preparazione alla sfida per eleggere il successore di Sergio Mattarella”. Ma che cos'è che nel concreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Pur volendo, non saràpossibileanticipatamente la prossima, subito dopo l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. La bomba arriva da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it scrive che “chi teme o spera nelle elezioni dopo la partita delsta facendo i conti senza l'oste. In particolare è l'ipotesi Mario Draghi al Colle a far temere (o sperare) le urne)”. “Ma non sarebbe comunque così - ha aggiunto Maggi - almeno non prima di settembre-ottobre, proprionon è possibilein. Una variabile fondamentale nessuno sta valutando in queste fasi concitate di preparazione alla sfida per eleggere il successore di Sergio Mattarella”. Ma che cos'è che nel concreto ...

