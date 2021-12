Teatri, il primo gennaio Gran Concerto di Capodanno al Delle Palme (Di martedì 28 dicembre 2021) Il primo gennaio alle ore 19:30, con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno 2022, organizzato dalle Associazioni Noi per Napoli e Vivere Napoli, al Teatro Delle Palme, in Via Vetriera 12, Napoli, sarà un emozionante inizio del nuovo anno vissuto, all’insegna di armonia e bellezza. Un viaggio nel mondo della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane. Lo spettacolo che gode del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, vedrà in scena un particolare salotto d’epoca fin de siecle, in cui ospiti ed artisti accoglieranno il nuovo anno nel segno della musica, del bel canto e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilalle ore 19:30, con il tradizionaledi2022, organizzato dalle Associazioni Noi per Napoli e Vivere Napoli, al Teatro, in Via Vetriera 12, Napoli, sarà un emozionante inizio del nuovo anno vissuto, all’insegna di armonia e bellezza. Un viaggio nel mondo della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane. Lo spettacolo che gode del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, vedrà in scena un particolare salotto d’epoca fin de siecle, in cui ospiti ed artisti accoglieranno il nuovo anno nel segno della musica, del bel canto e ...

