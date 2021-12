(Di martedì 28 dicembre 2021)ildi. A seguito della crescita costante dei contagi da covid e della conseguente ordinanza del sindaco Alessandro Giulivi che dispone come “nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di concerti, eventi, feste comunque denominate o altre manifestazioni, comprese quelle del “” e “Corri per la Befana”, che possano dar luogo a situazioni di assembramento o affollamento”, sono cancellate le rievocazioni previste il 2 e il 6 gennaio 2022. “Prendiamo atto dell’evoluzione negativa della diffusione del virus e delle nuove disposizioni prese per contenere l’aumento dei contagi – afferma l’associazionedi-. La ...

"Prendiamo atto dell'evoluzione negativa della diffusione del virus e delle nuove disposizioni prese per contenere l'aumento dei contagi " afferma l'associazione Presepe Vivente di Tarquinia. Tarquinia – Annullato il presepe vivente di Tarquinia. A seguito della crescita costante dei contagi da Covid e della conseguente ordinanza del sindaco Alessandro Giulivi che dispone come "nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di concerti, eventi, feste comunque denominate o altre manifestazioni, comprese quelle del presepe vivente e "Corri per la Befana", che possano dar luogo a situazioni di assembramento o affollamento".