Tamponi per il rientro in classe e Ffp2 per gli studenti: il piano scuola allo studio del governo (Di martedì 28 dicembre 2021) L'obiettivo, come sempre, è quello della scuola in presenza. Il governo punta a far tornare in classe gli studenti e prova a fare il possibile per evitare il ricorso alla didattica a distanza. Le due armi per fronteggiare il dilagare dei contagi sui banchi, spinto dalla variante altamente trasmissibile Omicron, sono note da tempo, perlomeno in altri contesti: per far rientrare tutti in presenza tra il 7 e il 10 gennaio – sulla base dei calendari regionali – il piano sicurezza dell'esecutivo si concentra sui Tamponi da effettuare a tappeto e sull'uso delle mascherine protettive Ffp2 tra il personale scolastico e tra gli studenti, raccogliendo così l'appello dei presidi. La priorità al momento sembra essere quella di riuscire a portare avanti uno ...

