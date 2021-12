Tamponi negativi, la Gevi Napoli riprende l’attività (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono risultati negativi i Tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori della Gevi Napoli. I test eseguiti dal gruppo squadra, trascorso il periodo di quarantena indicato dalla ASL Napoli 1 Centro, hanno dato l’esito sperato. La società, ricevute le opportune liberatorie riprenderà la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, valido per 14^ giornata di serie A, in programma domenica prossima, 2 gennaio, alle 18 al PalaBarbuto contro la Fortitudo Bologna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono risultatia cui sono stati sottoposti i giocatori della. I test eseguiti dal gruppo squadra, trascorso il periodo di quarantena indicato dalla ASL1 Centro, hanno dato l’esito sperato. La società, ricevute le opportune liberatorierà la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, valido per 14^ giornata di serie A, in programma domenica prossima, 2 gennaio, alle 18 al PalaBarbuto contro la Fortitudo Bologna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positivi… - stopcensura2020 : RT @lelivrepenseur: Io untore? Ho più tamponi negativi che capelli in testa…ma andate a quel paese. Delinquenti! - Chicchi30034355 : RT @lelivrepenseur: Io untore? Ho più tamponi negativi che capelli in testa…ma andate a quel paese. Delinquenti! - amadesss : RT @lelivrepenseur: Io untore? Ho più tamponi negativi che capelli in testa…ma andate a quel paese. Delinquenti! - aleandro970 : “Vuoi salire da me a vedere la mia collezione di tamponi negativi?” -