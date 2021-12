Svizzera | al via il cambio di sesso senza burocrazia anche per minorenni | Lgbt in festa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic — Cambiarecome si cambiano le mutande, firmando una semplice dichiarazione allo sportello dell’ufficio di stato civile: è l’ultima «conquista» in fatto di «diritti» conseguita da persone trans e intersessuali in. Ildiinsarà facileper gli adolescenti Fannotutto il mondo progressista e le associazioni per i diritti. Soprattutto perché a godere del provvedimento, in vigore dal prossimo 1° gennaio, saranno, goloso terreno di conquista delle istanze. In merito aldi«in un giorno», gli adolescenti saranno infatti dispensati dal chiedere i permesso ai genitori. Sotto i 16anni, infatti ...