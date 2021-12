Superenalotto, quanti colpi prima di Capodanno: già si brinda (Di martedì 28 dicembre 2021) Il concorso del Superenalotto del 28 dicembre ha regalato emozioni e premi importanti in tutta Italia. Tantissimi i brindisi di Capodanno Il concorso del Superenalotto del 28 dicembre ha regalato davvero tantissime emozioni a tantissimi giocatori in tutta Italia. Anche se non è arrivato il sei, che continua a latitare da troppi mesi, sono stati L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 28 dicembre 2021) Il concorso deldel 28 dicembre ha regalato emozioni e premi importanti in tutta Italia. Tantissimi i brindisi diIl concorso deldel 28 dicembre ha regalato davvero tantissime emozioni a tantissimi giocatori in tutta Italia. Anche se non è arrivato il sei, che continua a latitare da troppi mesi, sono stati L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

nientologa : @deborapaola74 Ho un'amica che ha fatto un 5 al superenalotto, non so quanti 4 e un 13 al totocalcio quando c'erano ancora le lire. - zazoomblog : Superenalotto quanti colpi: scattano i bonifici prenatalizi - #Superenalotto #quanti #colpi: - zazoomblog : Superenalotto scatta la festa di Natale: quanti colpi in tutta Italia - #Superenalotto #scatta #festa #Natale: -