Sulla morte del pescivendolo ucciso a Boscoreale interviene il legale di famiglia: "Ha difeso figlia e nuora" (Di martedì 28 dicembre 2021) Emergono nuovi dettagli sugli ultimi istanti di vita di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso a Boscoreale nella serata del 23 dicembre mentre lavorava nei pressi della sua pescheria a via Giovanni Della Rocca. Stando alle ultime ricostruzioni spiegate al Mattino dal legale di famiglia Marco Izzo, il killer avrebbe puntato la pistola al volto di sua L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

