“Sulla mia pelle” è il video d’esordio degli Alternativa XII girato nel borgo di Centola

Ispirati da band post-grunge e alternative come Alter Bridge e Tremonti, arrivano Sulla scena gli Alternativa XII con il loro video d'esordio: "Sulla mia pelle". Scritto dal cantante, chitarrista e compositore della band, Davide Petraglia, "Sulla mia pelle" è un brano in qualche modo autobiografico, uno sfogo nato dopo un incidente in auto quasi fatale e tutto il percorso di riabilitazione. «In "Sulla mia pelle" ho cercato di raccontare e trasmettere le emozioni che ho provato dopo l'incidente e durante la riabilitazione. Ho cercato di descrivere i miei stati d'animo con parole semplici unite a una melodia malinconica ma, al contempo, energica». Ad accompagnare Davide Petraglia, all'interno degli

