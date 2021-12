Stretta sui contanti dal primo gennaio Ecco cosa rischiano i commercianti che rifiutano il bancomat

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic – Dal2022 entreranno in vigore le nuove regole sui, con relative sanzioni e obblighi per i. Con il nuovo anno cambia la soglia dei pagamenti con il limite che passa da 1.999,99 euro a 999,99. Soglia che viene applicata per qualsiasi passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Questo significa che lavarrà non solo per l’acquisto di un bene o per la prestazione di un professionista ma anche per una donazione o un prestito a un figlio. In sostanza una cifra di almeno 1.000 euro dovrà essere giustificata ed erogata con un tipo di pagamento tracciabile, come un bonifico. Per chi non lo ricordasse, il dietrofront suici ripiomba dritti dritti alla misura voluta dal governo Monti. Soglia...