Stravolto il daytime di Rai1 per lo sciopero | domani saltano UnoMattina | Bortone e Matano che torna direttamente a gennaio

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 dicembre 2021) AlbertoLodei giornalisti in programma per– 29 dicembre – in Rai avrà ripercussioni evidenti sulla programmazione del. A seguito della mobilitazione, indetta dall’Usigrai contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale“, i programmi d’impronta giornalistica verranno meno. Salterà per intero il tradizionale palinsesto pomeridiano, con la mancata messa in onda di Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta. Ecco le modifiche alla programmazione dipreviste per. La giornata si aprirà con Il meglio di. La trasmissione a cura del Tg1 non andrà dunque in onda in diretta. Storie Italiane partirà, di seguito, dalle ore 9. Con un anticipo di 50 minuti circa rispetto ...