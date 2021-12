Stravolto il daytime di Rai1 per lo sciopero: domani saltano UnoMattina, Bortone e Matano (che torna direttamente a gennaio) (Di martedì 28 dicembre 2021) Alberto Matano Lo sciopero dei giornalisti in programma per domani – 29 dicembre – in Rai avrà ripercussioni evidenti sulla programmazione del daytime. A seguito della mobilitazione, indetta dall’Usigrai contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale“, i programmi d’impronta giornalistica verranno meno. Salterà per intero il tradizionale palinsesto pomeridiano, con la mancata messa in onda di Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta. Ecco le modifiche alla programmazione di Rai1 previste per domani. La giornata si aprirà con Il meglio di UnoMattina. La trasmissione a cura del Tg1 non andrà dunque in onda in diretta. Storie Italiane partirà, di seguito, dalle ore 9. Con un anticipo di 50 minuti circa rispetto ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 dicembre 2021) AlbertoLodei giornalisti in programma per– 29 dicembre – in Rai avrà ripercussioni evidenti sulla programmazione del. A seguito della mobilitazione, indetta dall’Usigrai contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale“, i programmi d’impronta giornalistica verranno meno. Salterà per intero il tradizionale palinsesto pomeridiano, con la mancata messa in onda di Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta. Ecco le modifiche alla programmazione dipreviste per. La giornata si aprirà con Il meglio di. La trasmissione a cura del Tg1 non andrà dunque in onda in diretta. Storie Italiane partirà, di seguito, dalle ore 9. Con un anticipo di 50 minuti circa rispetto ...

