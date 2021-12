Stop a code e assembramenti per il vaccino: da domani nelle Marche seconde e terze dosi solo a chi è prenotato (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - La Regione Marche cerca di mettere un punto fermo al caos registrato negli ultimi giorni negli hub per la vaccinazione antic Covid , tra lunghe code, assembramenti e anche qualche disordine: ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 dicembre 2021) ANCONA - La Regionecerca di mettere un punto fermo al caos registrato negli ultimi giorni negli hub per la vaccinazione antic Covid , tra lunghee anche qualche disordine: ...

PicenoTime : Covid Marche, seconda e terza dose solo a chi è prenotato. Saltamartini: “Stop a code ed assembramenti”… - enzomazza : Nonostante due giorni di stop i giornali hanno passato in poco tempo questi messaggi di assoluta chiarezza: 1)fate… - petunianelsole : @GiovanniTwit1 Giuro che non ho amiche sadiche che si divertono a mandarmi scatti con filtri oscurati di code all’h… - romi_andrio : RT @Open_gol: Code interminabili in tutta Italia. Politici ed esperti chiedono al governo «uno stop al tracciamento dei contatti» https://t… - Open_gol : Code interminabili in tutta Italia. Politici ed esperti chiedono al governo «uno stop al tracciamento dei contatti» -