Stefano De Martino | finalmente la bellissima notizia | “sono felice e…”

(Di martedì 28 dicembre 2021)Deè pronto. Oggi 28 dicembre parte una nuova, affascinante avventura per il conduttore di Torre Annunziata. Una trasmissione con dentro la storia della sua famiglia.-De--AltraCi siamo. L’appuntamento è per stasera, martedì 28 dicembre. Una data che sarà marchiata a fuoco nella memoria artistica diDe. Sì perché a partire da stasera, appunto dal 28 dicembre, in seconda serata, su Rai 2, ci sarà lui come conduttore, e come autore, di Bar Stella. Quando qualche settimana fa ha dato l’annuncio del programma via Instagram, lo ha fatto dimostrando ancora una volta tutta la sua ironia ed intelligenza. All’inizio la sua biografia Instagram recitava: “Conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno ...

Grande attesa a Rai2 per l'apertura del "Bar Stella": originale 'luogo', pronto ad ospitare e intrattenere il pubblico con il suo giro di clienti un po' bizzarri, la Disperata Erotica Band e il personale. Stefano De Martino è pronto per tornare stasera 28 dicembre, in tv con uno show, Bar Stella, tutto suo e dedicato al nonno ...