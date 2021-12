Stefania Orlando, dopo il lutto, il crollo: “Prendevo di tutto” (Di martedì 28 dicembre 2021) . La popolare showgirl rende pubblico un drammatico periodo della sua vita Bionda, prorompente, brillante, ha fatto girare la testa a centinaia di uomini. Romana, cinquantacinque anni compiuti pochi giorni fa, un padre affremato giurista e docente universitario, Stefania Orlando ha da sempre cercato di inseguire le sue speranze e le sue ambizioni, che consistevano soprattutto nel voler diventare una star del mondo dello spettacolo. E bisogna riconoscere che ci si è messa di impegno per raggiungere i suoi obiettivi: dagli esordi come valletta al debutto in qualità di conduttrice trascorrono solo pochi anni: nel 1997 è tra le conduttrici dello storico programma di Raidue, I fatti vostri, nel quale resterà per ben sei stagioni fino al 2003. Stefania OrlandoNello stesso periodo partecipa ... Leggi su topicnews (Di martedì 28 dicembre 2021) . La popolare showgirl rende pubblico un drammatico periodo della sua vita Bionda, prorompente, brillante, ha fatto girare la testa a centinaia di uomini. Romana, cinquantacinque anni compiuti pochi giorni fa, un padre affremato giurista e docente universitario,ha da sempre cercato di inseguire le sue speranze e le sue ambizioni, che consistevano sopratnel voler diventare una star del mondo dello spettacolo. E bisogna riconoscere che ci si è messa di impegno per raggiungere i suoi obiettivi: dagli esordi come valletta al debutto in qualità di conduttrice trascorrono solo pochi anni: nel 1997 è tra le conduttrici dello storico programma di Raidue, I fatti vostri, nel quale resterà per ben sei stagioni fino al 2003.Nello stesso periodo partecipa ...

