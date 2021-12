Stasera in tv, oggi 28 dicembre 2021: Meraviglie e Sissi (Di martedì 28 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 28 dicembre 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 28 dicembre 2021: la programmazione La programmazione serale di martedì 28 dicembre 2021 è ampia. Rai1 presenta il documentario Meraviglie - La Penisola dei tesori, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale5, invece, offre la prima puntata della nuova serie tv Sissi. Quanti avessero voglia di gustarsi uno show e farsi quattro risate possono sintonizzarsi su Rai2, dove c'è Un'ora sola Vi vorrei. In alternativa, su Italia 1 c'è il programma Le Iene presentano - Il giallo di Ponza. Scopriamo cosa c'è ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di martedì 28sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 28: la programmazione La programmazione serale di martedì 28è ampia. Rai1 presenta il documentario- La Penisola dei tesori, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale5, invece, offre la prima puntata della nuova serie tv. Quanti avessero voglia di gustarsi uno show e farsi quattro risate possono sintonizzarsi su Rai2, dove c'è Un'ora sola Vi vorrei. In alternativa, su Italia 1 c'è il programma Le Iene presentano - Il giallo di Ponza. Scopriamo cosa c'è ...

