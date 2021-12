Startup: fundraising da 70mila euro per Just Hemp che punta al mln di fatturato (Di martedì 28 dicembre 2021) Quello della cannabis light è un commercio destinato a raddoppiare i posti di lavoro, dai 12 mila attuali ai 60 mila previsti nel 2022, e a generare un volume d’affari che andrà triplicando nei prossimi anni. Se nel 2020 il mercato nel settore ha raggiunto il valore complessivo di 200 milioni di euro, con un indotto che si aggira intorno ai 150 milioni l’anno solo in Italia, il Consorzio nazionale per la tutela della canapa industriale porta alla luce un giro d’affari, quello intorno alla vendita della canapa a basso contenuto di thc, che toccherà i 36 miliardi di euro su scala europea entro l’anno. Tra i giovani che hanno visto in questo settore la possibilità di costruire un’economia sostenibile e una soluzione alla crisi del lavoro dovuta alla pandemia ci sono anche Francesco Garassino e Giorgio De Angelis, originari di Roma, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Quello della cannabis light è un commercio destinato a raddoppiare i posti di lavoro, dai 12 mila attuali ai 60 mila previsti nel 2022, e a generare un volume d’affari che andrà triplicando nei prossimi anni. Se nel 2020 il mercato nel settore ha raggiunto il valore complessivo di 200 milioni di, con un indotto che si aggira intorno ai 150 milioni l’anno solo in Italia, il Consorzio nazionale per la tutela della canapa industriale porta alla luce un giro d’affari, quello intorno alla vendita della canapa a basso contenuto di thc, che toccherà i 36 miliardi disu scalapea entro l’anno. Tra i giovani che hanno visto in questo settore la possibilità di costruire un’economia sostenibile e una soluzione alla crisi del lavoro dovuta alla pandemia ci sono anche Francesco Garassino e Giorgio De Angelis, originari di Roma, che ...

Advertising

bizcommunityit : Startup: fundraising da 70mila euro per Just Hemp che punta al mln di fatturato #startup - StraNotizie : Startup: fundraising da 70mila euro per Just Hemp che punta al mln di fatturato - evopricing : RT @massacritica99: I3P Torino 2021: 37 milioni di euro di finanziamenti raccolti in fundraising, 900 idee accolte, più di 110 progetti lan… - finpiemonte : RT @I3P_Torino: ?? Durante la Festa delle Startup, #I3P ha celebrato la conclusione di un anno ricco di traguardi raggiunti ?? L'incubatore… - marcopalmi : RT @I3P_Torino: ?? Durante la Festa delle Startup, #I3P ha celebrato la conclusione di un anno ricco di traguardi raggiunti ?? L'incubatore… -