Stano: «Schwazer si è dopato: la sua storia non mi interessa. Di vincere da sporchi son capaci tutti» (Di martedì 28 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera un’intervista al marciatore Massimo Stano. Il 5 agosto, all’Olimpiade di Tokyo, ha conquistato la medaglia d’oro nella 20 km di marcia. Racconta cosa è per lui la marcia: «Correre strisciando i piedi per terra e senza mai sbloccare le ginocchia. Tortura, fatica bestiale: per provarci gusto devi essere sadico». Dice di avere un grosso debito di riconoscenza nei confronti del suo allenatore, Patrick Parcesepe. «Venivo da due fratture da stress alla tibia. Patrick capì che il mio stile di marcia non andava d’accordo con la forma delle mie gambe. Abbiamo rivoluzionato il passo per renderlo più fluido, scelta pericolosa perché rischi il fallimento o la squalifica. O entrambi: ai Mondiali di Doha 2019 un cartellino rosso mi fermò mentre ero lanciato verso una medaglia». In tv, a caldo, si dichiarò subito colpevole. «Ho scelto la marcia, so che c’è una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera un’intervista al marciatore Massimo. Il 5 agosto, all’Olimpiade di Tokyo, ha conquistato la medaglia d’oro nella 20 km di marcia. Racconta cosa è per lui la marcia: «Correre strisciando i piedi per terra e senza mai sbloccare le ginocchia. Tortura, fatica bestiale: per provarci gusto devi essere sadico». Dice di avere un grosso debito di riconoscenza nei confronti del suo allenatore, Patrick Parcesepe. «Venivo da due fratture da stress alla tibia. Patrick capì che il mio stile di marcia non andava d’accordo con la forma delle mie gambe. Abbiamo rivoluzionato il passo per renderlo più fluido, scelta pericolosa perché rischi il fallimento o la squalifica. O entrambi: ai Mondiali di Doha 2019 un cartellino rosso mi fermò mentre ero lanciato verso una medaglia». In tv, a caldo, si dichiarò subito colpevole. «Ho scelto la marcia, so che c’è una ...

sisonsen : #Stano: «Schwazer? A vincere da sporchi sono capaci tutti» Sì, ma anche a sparare cazzate da stronzi insensibili! #28dicembre - napolista : #Stano: «#Schwazer si è dopato: la sua storia non mi interessa. Di vincere da sporchi son capaci tutti» Al CorSera… - Corriere : «Schwazer? Vincere da sporchi sono capaci tutti» - Italia_Notizie : Massimo Stano: «La marcia, l’oro di Tokyo, l’Islam. Schwazer? Vincere da sporchi sono capaci tutti» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Stano: «La marcia ha scelto me. Con l’Islam sono in pace, convertito per amore» -