“Sta mentendo, lo so”. GF Vip, Adriana Volpe rompe tutti gli schemi: l’accusa pesante (Di martedì 28 dicembre 2021) Clima teso dentro la casa del GF Vip, Adriana Volpe costretta intervenire. L’opinionista, sempre pacata, ha sentito il bisogno di dire la sua davanti all’uscita del vippone in una puntata, quella del 27 dicembre, che sarà ricordata a lungo e culminata con l’eliminazione di Biagio D’Anelli. Poco prima della sua eliminazione dal GF Vip 6, Biagio D’Anelli ha promesso a Miriana Trevisan, che è parsa molto scossa quando l’ha visto uscire dalla porta rossa, di vivere il loro rapporto fuori dalla casa. Nonostante le sue gelosie, l’opinionista si è detto molto coinvolto da questo loro rapporto restando dell’idea di lasciare la fidanzata. Ma non è stato Biagio l’unico protagonista né, tanto meno, l’oggetto delle accuse di Adriana Volpe che se l’è presa con Alessandro Basciano. Alessandro che, poco prima, aveva avuto un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Clima teso dentro la casa del GF Vip,costretta intervenire. L’opinionista, sempre pacata, ha sentito il bisogno di dire la sua davanti all’uscita del vippone in una puntata, quella del 27 dicembre, che sarà ricordata a lungo e culminata con l’eliminazione di Biagio D’Anelli. Poco prima della sua eliminazione dal GF Vip 6, Biagio D’Anelli ha promesso a Miriana Trevisan, che è parsa molto scossa quando l’ha visto uscire dalla porta rossa, di vivere il loro rapporto fuori dalla casa. Nonostante le sue gelosie, l’opinionista si è detto molto coinvolto da questo loro rapporto restando dell’idea di lasciare la fidanzata. Ma non è stato Biagio l’unico protagonista né, tanto meno, l’oggetto delle accuse diche se l’è presa con Alessandro Basciano. Alessandro che, poco prima, aveva avuto un ...

Una vita anticipazioni: Genoveva si fida ancora di Felipe Le anticipazioni relative alla puntata di oggi rivelano che Genoveva nonostante i mille dubbi su Felipe capisce che alla fine suo marito non la sta mentendo. L'avvocato ha davvero perso la memoria e ...

