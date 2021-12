Sport in tv oggi, martedì 28 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid incombe, ma lo Sport non si ferma e anche martedì 28 dicembre sono tanti gli eventi da seguire davanti allo schermo. E per non perdersi proprio nulla sullo Sport in tv di oggi, ecco il consueto appuntamento con la guida tv di Sportface.it con gli eventi Sportivi di oggi e i canali di riferimento. programmazione che perlopiù verte sugli Sport invernali, a cominciare dal doppio appuntamento con lo sci alpino sia al maschile che al femminile, lo sci di fondo, il salto con gli sci e il biathlon. Da ricordare anche il calcio con la Premier League, il calcio a 5 e il basket Nba nella notte. Di seguito la grafica con la programmazione completa. ... Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid incombe, ma lonon si ferma e anche28sono tanti glida seguire davanti allo schermo. E per non perdersi proprio nulla sulloin tv di, ecco il consueto appuntamento con la guida tv diface.it con gliivi die i canali di riferimento.zione che perlopiù verte sugliinvernali, a cominciare dal doppio appuntamento con lo sci alpino sia al maschile che al femminile, lo sci di fondo, il salto con gli sci e il biathlon. Da ricordare anche il calcio con la Premier League, il calcio a 5 e il basket Nba nella notte. Di seguito la grafica con lazione completa. ...

