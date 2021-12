Spagna - La Guardia Civil arruola altre 301 Alfa Romeo Stelvio

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo un lotto di 97 unità annunciato a maggio, la flotta didellasi arricchisce con altri 301 esemplari, tutti destinati all'Agrupación de Tráfico del celebre corpo spagnolo. Equipaggiata con il motore da 2.2 litri e 190 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti, la Suv è la terza auto del Biscione con trazione integrale Q4 a entrare nella Pattuglia stradale, dopo la 156 Crosswagon e la 159. Offerta congrua. Nonostante i numerosi veicoli prodotti in, di fatto il secondo produttore di vetture in Europa, la scelta è ricaduta sul modello italiano a seguito di una gara pubblica vinta dalla Casa di Arese, la cui offerta ha ottenuto il punteggio più elevato, risultando idonea sotto il profilo tecnico ed economico. Del resto, ...

