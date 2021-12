Southampton vs Tottenham Hotspur: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Southampton e Tottenham Hotspur cercheranno entrambi di costruire le vittorie del Boxing Day in Premier League quando si incontreranno al St Mary’s oggi, martedì 28 dicembre. Gli uomini di Ralph Hasenhuttl hanno prevalso 3-2 contro il West Ham United nel fine settimana, mentre gli Spurs hanno vinto 3-0 contro il Crystal Palace. Il calcio di inizio di Southampton vs Tottenham Hotspur è previsto alle 16. Anteprima della partita Southampton vs Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre? Southampton Il Southampton è stato battuto due volte contro il West Ham al London Stadium, ma non si è fatto negare una terza volta, perché i Saints hanno prolungato le sofferenze degli Hammers con un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021)cercheranno entrambi di costruire le vittorie del Boxing Day in Premier League quando si incontreranno al St Mary’s oggi, martedì 28 dicembre. Gli uomini di Ralph Hasenhuttl hanno prevalso 3-2 contro il West Ham United nel fine settimana, mentre gli Spurs hanno vinto 3-0 contro il Crystal Palace. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè stato battuto due volte contro il West Ham al London Stadium, ma non si è fatto negare una terza volta, perché i Saints hanno prolungato le sofferenze degli Hammers con un ...

