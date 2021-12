Southampton-Tottenham oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Premier League 2021 2022

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tutto pronto per la sfida del St.Mary’s Stadium tra, valida per la 20esima giornata della. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie importanti in campionato; i padroni di casa si sono imposti per 2-3 in casa del West Ham, mentre la formazione di Antonio Conte ha dominato all’Hotspur Stadium contro il Crysal palace (3-0). Appuntamento alle ore 16 per un’altra imperdibile sfida. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del decoder e 472 e 482 del digitale terrestre), con telecronaca a cura di Filippo Benincampi. Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. SportFace.

Dal suo ritorno in Premier League nel 2012, ilha perso 13 partite contro il, contro nessuna squadra ha perso più volte nel periodo nella competizione. Gli Spurs hanno perso due delle ultime tre trasferte di Premier League ...è un buon test per la squadra di Conte che al momento occupa l'ultima posizione utile per l'Europa. La terza vede il Watford ospitare il West Ham per due diversi obiettivi in ...Tutto pronto per la sfida del St.Mary's Stadium tra Southampton e Tottenham, valida per la 20esima giornata della Premier League 2021/2022.Martedì 28 dicembre: le partite di Premier League oggi in programma in TV e in diretta streaming. Continua il fitto programma del calcio inglese, al netto dei rinvii per il Covid di una serie di parti ...