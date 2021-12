“Sono stanca, non getto la spugna”. Luisa Anna Maria Monti, l’ex UeD continua a lottare contro il tumore (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ho il cancro al seno e ho tanta paura”. Quando Luisa Anna Maria Monti, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha scoperto di avere dentro di sé il nemico peggiore lo ha detto apertamente. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. Lo ha confessato l’estate scorsa sulle pagine del Magazine del programma condotto da Maria De Filippi. Nota al pubblico di Canale5 per la sua storia con Salvio Calabretta, una di quelle andate per il verso giusto. Infatti dopo essersi conosciuti nella trasmissione di incontri più famosa d’Italia i due Sono diventati davvero una bella coppia. E oltre al suo amore Luisa può contare anche sul supporto del fratello e delle tante amiche. Proprio nelle ultime ore, nella giornata di martedì 28 dicembre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ho il cancro al seno e ho tanta paura”. Quando, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha scoperto di avere dentro di sé il nemico peggiore lo ha detto apertamente. La 49enne si è ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. Lo ha confessato l’estate scorsa sulle pagine del Magazine del programma condotto daDe Filippi. Nota al pubblico di Canale5 per la sua storia con Salvio Calabretta, una di quelle andate per il verso giusto. Infatti dopo essersi conosciuti nella trasmissione di incontri più famosa d’Italia i duediventati davvero una bella coppia. E oltre al suo amorepuò contare anche sul supporto del fratello e delle tante amiche. Proprio nelle ultime ore, nella giornata di martedì 28 dicembre ...

