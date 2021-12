“Sono sicuro stiate contagiando tutti con la vostra gioia”, il commovente ricordo di Careca per Hugo Maradona (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’improvvisa morte di Hugo Maradona ha sconvolto l’ambiente di Napoli, ma anche l’Argentina e tutti i conoscenti del fratello di Diego sparsi per il mondo. Tra coloro che lo stanno ricordando con emozionanti omaggi c’è anche l’ex compagno d’attacco del Pibe de Oro a Napoli, Antonio Careca. L’ex centravanti brasiliano ha infatti pubblicato una foto su Instragram con Hugo Maradona scrivendo un commovente messaggio: Careca Hugo Maradona “Che tristezza svegliarsi e ricevere questa notizia. Poco più di un anno e perdo un altro amico di questa famiglia che amiamo tanto. Riposa in pace amico mio Hugo. Sono sicuro che state già insieme e state ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’improvvisa morte diha sconvolto l’ambiente di Napoli, ma anche l’Argentina ei conoscenti del fratello di Diego sparsi per il mondo. Tra coloro che lo stanno ricordando con emozionanti omaggi c’è anche l’ex compagno d’attacco del Pibe de Oro a Napoli, Antonio. L’ex centravanti brasiliano ha infatti pubblicato una foto su Instragram conscrivendo unmessaggio:“Che tristezza svegliarsi e ricevere questa notizia. Poco più di un anno e perdo un altro amico di questa famiglia che amiamo tanto. Riposa in pace amico mioche state già insieme e state ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Una donna incinta e sua figlia di 3 anni sono state evacuate nella notte da #SeaWatch3 Sulla nostra nave ci sono… - SeaWatchItaly : ?? Negli ultimi giorni abbiamo soccorso 446 persone. Due di loro, una madre e sua figlia, sono state evacuate per mo… - SeaWatchItaly : Vento e pioggia colpiscono la #SeaWatch3. Tra le 440 persone a bordo ci sono molti bambini e minori. Una nave può… - SmokingArm84 : E certo sulla carta di sicuro sono perdente. Ma con la carta lo sappiamo tutti cosa ci si fa - fromhere_tosun : @malefantasj no per problemi di passaggio a casa, è un posto brutto, le persone mi sembrano poco raccomandabili e n… -