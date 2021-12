“Sono così”. Paola Turci mostra il viso per intero: le cicatrici del terribile incidente (Di martedì 28 dicembre 2021) Era il 15 agosto del 1993, quella data Paola Turci non la dimenticherà mai. È il giorno in cui la sua vita è cambiata: infatti è stata vittima di un incidente che le ha modificato i lineamenti del viso. In una intervista concessa a Mara Venier ha ripercorso quei momenti drammatici spiegando nei minimi dettagli che -in quella particolare circostanza- perse il controllo dell’auto mentre guidava sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, per via di un momento di distrazione: “C’era già il cellulare, era il ’93. Aspettavo una telefonata di mio padre che non arrivava”. “Allora ho pensato ‘magari il cellulare si è staccato dallo spinotto’ e allora ho guardato a lungo… e non ho più guardato la strada. Mi sentivo così sicura di me stessa. Quasi invincibile. Invece ho perso il controllo della macchina…”. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Era il 15 agosto del 1993, quella datanon la dimenticherà mai. È il giorno in cui la sua vita è cambiata: infatti è stata vittima di unche le ha modificato i lineamenti del. In una intervista concessa a Mara Venier ha ripercorso quei momenti drammatici spiegando nei minimi dettagli che -in quella particolare circostanza- perse il controllo dell’auto mentre guidava sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, per via di un momento di distrazione: “C’era già il cellulare, era il ’93. Aspettavo una telefonata di mio padre che non arrivava”. “Allora ho pensato ‘magari il cellulare si è staccato dallo spinotto’ e allora ho guardato a lungo… e non ho più guardato la strada. Mi sentivosicura di me stessa. Quasi invincibile. Invece ho perso il controllo della macchina…”. A ...

