Sonic | il set LEGO dedicato al videogioco in vendita a gennaio

LEGO ha presentato il set dedicato a Sonic, in arrivo nei negozi a gennaio, per la gioia dei fan del videogioco in attesa del film sequel. Il simpatico Sonic tornerà sugli schermi cinematografici con un atteso sequel e, nell'attesa, i fan del videogioco potranno occupare il proprio tempo libero grazie al set LEGO. L'azienda dei famosi mattoncini ha infatti stretto un accordo con SEGA e ha messo in produzione il prodotto proposto da Viv Grannell sulla piattaforma LEGO Ideas. Il set LEGO, acquistabile da gennaio, dedicato alle avventure di Sonic sarà composto da oltre 1.000 pezzi e avrà un costo di 69.99 dollari. All'interno della confezione, oltre a molti accessori utili ...

