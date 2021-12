Sondaggi politici oggi 28 dicembre 2021: il 63% degli italiani è favorevole all’obbligo vaccinale (Di martedì 28 dicembre 2021) Sondaggi politici oggi 28 dicembre 2021 Sondaggi politici ELETTORALI oggi –Il 63 percento degli italiani è favorevole all’imposizione dell’obbligo vaccinale per tutta la popolazione. Lo afferma un Sondaggio realizzato da Emg Different per la Rai, secondo cui il 28 percento non ritiene che il governo dovrebbe estendere l’obbligo. I più favorevoli all’ipotesi sarebbero gli elettori del Partito democratico (82%) e Movimento 5 Stelle (71%), mentre i più contrari sono i sostenitori di Fratelli d’Italia (favorevoli solo al 30%) mentre tra Lega e Forza Italia i sì arrivano rispettivamente al 52 e al 60 percento. Il Sondaggio rivela che il 77 percento ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021)28ELETTORALI–Il 63 percentoall’imposizione dell’obbligoper tutta la popolazione. Lo afferma uno realizzato da Emg Different per la Rai, secondo cui il 28 percento non ritiene che il governo dovrebbe estendere l’obbligo. I più favorevoli all’ipotesi sarebbero gli elettori del Partito democratico (82%) e Movimento 5 Stelle (71%), mentre i più contrari sono i sostenitori di Fratelli d’Italia (favorevoli solo al 30%) mentre tra Lega e Forza Italia i sì arrivano rispettivamente al 52 e al 60 percento. Ilo rivela che il 77 percento ...

