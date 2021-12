Solo per oggi il saturimetro certificato CE in offerta con il 44% di sconto (Di martedì 28 dicembre 2021) Il saturimetro è un dispositivo medico non invasivo che, anche secondo la Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, tutti dovrebbero avere in casa: infatti, questo strumento... Leggi su today (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilè un dispositivo medico non invasivo che, anche secondo la Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, tutti dovrebbero avere in casa: infatti, questo strumento...

Advertising

borghi_claudio : In Germania non c'è mai stato nessun 'lockdown per i non vaccinati' ma solo una specie di supergreenpass per alcuni… - matteorenzi : I miei #60secondi per dire che la penso come Matteo Bassetti. Quarantena e restrizioni SOLO per i NoVax, cambiamo l… - angelomangiante : Yannick Ngantcha è campione d'Italia e tra i più forti in Europa. Due anni fa l'incidente in auto in cui è morta la… - strwbvrryfield : RT @itssmarikaaa: @svnflowergio questo solo per i veri eroi - FioriFlavio : @Loredan83532601 @radiosilvana @aka_rebel8 @DaniaFalzolgher @SlevinPollaK888 ma figurati se credo che vuoi una cosa… -