Soleil Sorge ora attacca Alex Belli: "Alla moglie ha raccontato bugie" (Di martedì 28 dicembre 2021) 'Se Delia ha detto certe cose a 'Verissimo' significa che le ha raccontato qualcosa di non vero'. Nel corso della trentesima puntata del 'Grande Fratello Vip' Soleil Sorge affronta ancora una volta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) 'Se Delia ha detto certe cose a 'Verissimo' significa che le haqualcosa di non vero'. Nel corso della trentesima puntata del 'Grande Fratello Vip'affronta ancora una volta ...

Advertising

alientwin13 : Povera Soleil, adesso che Miriana ha finito le persone a cui mettere la lingua in bocca per avere le clip, si butte… - Eli780251181 : RT @DioBenedicaMe: Soleil su Alex: 'Ha messo una foto di se stesso sdoppiato, poi é andato su aforismi .com a cercare doppia medaglia' Ed… - Mariaenza15 : RT @DioBenedicaMe: Soleil su Alex: 'Ha messo una foto di se stesso sdoppiato, poi é andato su aforismi .com a cercare doppia medaglia' Ed… - Elisa60388018 : RT @nickginetti: Alex Belli, Soleil Sorge e Delia prossimamente al cinema finiranno #GFVIP - ParliamoDiNews : Alex Belli si sfoga dopo il confronto con Soleil Sorge #alex #belli #sfoga #confronto #soleil #sorge -