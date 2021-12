Soleil Sorge ora attacca Alex Belli: “Alla moglie ha raccontato bugie” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Se Delia ha detto certe cose a ‘Verissimo’ significa che le ha raccontato qualcosa di non vero”. Nel corso della trentesima puntata del “Grande Fratello Vip” Soleil Sorge affronta ancora una volta Alex Belli: per l’influencer Belli non è stato sincero con la moglie: “Lui potrebbe essersi lavato le mani di questa storia, dando le colpe a me di quanto accaduto tra di noi”. “Sono travolto da quello che è un sistema mediatico – ha replicato l’attore – io ho voluto mettere un punto a questa storia. Fuori continuano a volerci metterci contro, ma quello che io ho vissuto è sotto gli occhi di tutti: io non ho bisogno di raccontare niente”. Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 dicembre 2021) “Se Delia ha detto certe cose a ‘Verissimo’ significa che le haqualcosa di non vero”. Nel corso della trentesima puntata del “Grande Fratello Vip”affronta ancora una volta: per l’influencernon è stato sincero con la: “Lui potrebbe essersi lavato le mani di questa storia, dando le colpe a me di quanto accaduto tra di noi”. “Sono travolto da quello che è un sistema mediatico – ha replicato l’attore – io ho voluto mettere un punto a questa storia. Fuori continuano a volerci metterci contro, ma quello che io ho vissuto è sotto gli occhi di tutti: io non ho bisogno di raccontare niente”.

