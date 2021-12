Soleil Sorge | il confronto con Alex Belli | interviene la madre Wendy FOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) La gieffinaieri sera hanno affrontato un nuovo chiarimento. Ladiè intervenuta via social in merito alin diretta La gieffinaieri sera ha avuto un nuovoin diretta con l’attore. L’ex gieffino in collegamento da casa sua a Milano si è scontrato nuovamente con la giovane influencer. I due gieffini all’interno della Casa hanno vissuto fin dall’inizio un amicizia speciale,è stato squalificato dal gioco di recente durante l’incontro con sua moglie Delia Duran, l’attore infatti non ha rispettato le distanze di sicurezza anti-covid. Negli ultimi giorni...